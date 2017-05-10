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СБУ в ответ на частное расследование дела Шеремета: говорить не о чем

11.05.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Игорь Устиманко, который стал основным фигурантом независимого расследования, на момент убийства Павла Шеремета в июле 2016 года не являлся сотрудником Службы безопасности Украины, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

СБУ в ответ на частное расследование дела Шеремета: говорить не о чем
© Sputnik Стрингер
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"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить", – написала Гитлянская в Facebook.

Как следовало из фильма-расследования, которое провели украинские журналисты совместно с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project, в ночь перед гибелью за Павлом Шереметом следило СБУ.

Журналисты проанализировали видео с камер видеонаблюдения и обнаружили на пленке рядом с домом журналиста в Киеве два автомобиля (Skoda и Mercedes), в которых находились люди.

Спустя некоторое время после того, как предполагаемые преступники заложили бомбу под водительское сиденье машины Шеремета (это также видно на пленке), автомобили Skoda и Merсedes уехали из зоны видимости камеры наблюдения.

Частные сыщики сумели восстановить номер Skoda и выяснили, что за рулем мог находиться Игорь Устименко.

СБУ в ответ на частное расследование дела Шеремета: говорить не о чем
© Sputnik Стрингер
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Устименко подтвердил журналистам, что был в ночь убийства Шеремета у дома журналиста за рулем Skoda, но оказывал там "частные услуги". При этом он отказался говорить о своем сотрудничестве с СБУ. Между тем источник OCCRP в Службе безопасности подтвердил, что, по крайней мере, по состоянию на 2014 год Устименко был сотрудником госструктуры.

Еще один вывод, к которому подводят журналисты зрителей фильма-расследования, заключался в том, что полиция не слишком тщательно вела это дело. Во всяком случае, по данным журналистов, правоохранительные органы знали о нахождении Skoda близ дома Шеремета, но не искали того, кто находился в машине, и не беседовали с Устименко.

Убийство известного журналиста Павла Шеремета произошло в июле прошлого года в Киеве – его автомобиль был взорван. В качестве главной версии следствие рассматривает месть за профессиональную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Шеремет около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские журналисты при поддержке международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project установили, что в ночь перед убийством известного журналиста возле его дома в...

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