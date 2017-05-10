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Убившую почтальона жительницу Копаткевич приговорили к 20 годам
11.05.2017 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. К 20 годам лишения свободы приговорила в четверг судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда жительницу деревни Копаткевичи.
Женщина обвинялась и была признана виновной в убийстве другого человека, совершенном с особой жестокостью, а также в применении насилия с целью завладения имуществом и с причинением тяжкого телесного повреждения.
"На основании ч.3 ст.72 УК Республики Беларусь путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
В суде напомнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный законом срок.
27-летнюю сотрудницу почты, которая разносила пенсии, нашли в подполе квартиры осужденной. При осмотре хозяйственной постройки был также обнаружен велосипед почтальона и другие вещи. На момент исчезновения у нее были около 1500 рублей для выдачи пенсии, пакет с газетами и корреспонденцией, сумка с личными вещами и дорожный велосипед "Аист".
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Приговор еще не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленный законом срок.
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