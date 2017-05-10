Убившую почтальона жительницу Копаткевич приговорили к 20 годам

МИНСК, 11 мая — Sputnik. К 20 годам лишения свободы приговорила в четверг судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда жительницу деревни Копаткевичи.

Женщина обвинялась и была признана виновной в убийстве другого человека, совершенном с особой жестокостью, а также в применении насилия с целью завладения имуществом и с причинением тяжкого телесного повреждения.

"На основании ч.3 ст.72 УК Республики Беларусь путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

В суде напомнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный законом срок.

27-летнюю сотрудницу почты, которая разносила пенсии, нашли в подполе квартиры осужденной. При осмотре хозяйственной постройки был также обнаружен велосипед почтальона и другие вещи. На момент исчезновения у нее были около 1500 рублей для выдачи пенсии, пакет с газетами и корреспонденцией, сумка с личными вещами и дорожный велосипед "Аист".