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Убившую почтальона жительницу Копаткевич приговорили к 20 годам

11.05.2017 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. К 20 годам лишения свободы приговорила в четверг судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда жительницу деревни Копаткевичи.

Женщина обвинялась и была признана виновной в убийстве другого человека, совершенном с особой жестокостью, а также в применении насилия с целью завладения имуществом и с причинением тяжкого телесного повреждения.

"На основании ч.3 ст.72 УК Республики Беларусь путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

В суде напомнили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный законом срок.

27-летнюю сотрудницу почты, которая разносила пенсии, нашли в подполе квартиры осужденной. При осмотре хозяйственной постройки был также обнаружен велосипед почтальона и другие вещи. На момент исчезновения у нее были около 1500 рублей для выдачи пенсии, пакет с газетами и корреспонденцией, сумка с личными вещами и дорожный велосипед "Аист".

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор еще не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленный законом срок.

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