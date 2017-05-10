Байкер-бесправник, сбивший девочку в Гомеле, помещен в СИЗО

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Водитель мотоцикла, сбивший в Гомеле 11-летнюю девочку, помещен в СИЗО, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



© Фото: ГАИ Гомеля Бесправник сбил на пешеходном переходе в Гомеле 11-летнюю девочку

Авария произошла 1 мая на улице Хмельницкого областного центра: мотоциклист 1987 года рождения, двигавшийся на Honda CBR 1000 Fна пешеходном переходе совершил наезд на ребенка . Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

"Учитывая личность обвиняемого, а также обстоятельства совершенного ДТП, следствием применена к нему мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО", – сказала Кривоногова.

По словам собеседницы Sputnik, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Кривоногова также уточнила, что ранее байкер 44 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а в 2014 году его лишили прав за пьяную езду.

В УСК отметили, что расследование дела продолжается и разыскиваются очевидцы ДТП: следователи просят граждан, ставших свидетелями аварии, обратиться в СК.