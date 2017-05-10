При виде милиционеров минчанин проглотил закладку с психотропом

Милиция задержала в момент изъятия закладки 27-летнего минчанина. Молодой человек при виде милиционеров проглотил сверток с психотропом. Доставать проглоченный сверток пришлось уже в больнице — оперативники вынуждены были обратиться за помощью к врачам. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Задержали молодого человека в автомобиле такси. Увидев оперативников, минчанин проглотил сверток, в котором находился 1 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP («Скорость»). Доставать проглоченный сверток пришлось уже в больнице — оперативники вынуждены были обратиться за помощью к врачам.

Выяснилось, что 27-летний минчанин состоит на учете в наркологическом диспансере, периодически употребляет опий, а также психотроп альфа-PVP, который приобретает в различных интернет-магазинах. Незадолго до задержания мужчина сделал очередной «незаконный заказ» и, оплатив покупку через электронный денежный перевод, отправился за психотропом — закладка была закопана в земле возле одного из люков на улице Щедрина.

По словам «покупателя», изъятый психотроп он приобретал для собственного потребления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») Уголовного кодекса Беларуси. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.