МИНСК, 11 мая — Sputnik. Уголовное дело за ложное минирование зданий отделов КГБ и МВД в Осиповичах возбуждено в отношении неработающего местного жителя, сообщили в четверг в Следственном комитете.

"Дело по ч.1. статьи 340 "Заведомо ложное сообщение об опасности" Уголовного кодекса возбуждено в отношении 48-летнего неработающего местного жителя", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют мотивы, по которым был совершен звонок о минировании зданий. Представитель УСК также уточнила, что звонок о минировании был совершен 22 апреля. Выехавшая на место происшествия группа разминирования взрывных устройств не обнаружила, уточнила Соленюк. Она отказалась сообщить иные подробности данного дела, сославшись на тайну следствия. Также она не уточнила фамилию подозреваемого, а также место работы, где он трудился до увольнения.

Источники Sputnik в правоохранительных органах уточнили, что данный подозреваемый до увольнения занимал должность заместителя председателя Осиповичского райисполкома.