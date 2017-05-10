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Пассажирский автобус сбил пожилую женщину на переходе в Гомеле

11.05.2017 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Пожилая женщина попала под колеса пассажирского автобуса в Гомеле, сообщили в социальных сетях очевидцы аварии.

Пассажирский автобус сбил пожилую женщину на переходе в Гомеле
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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ДТП произошло утром в четверг 11 мая около 07:00 на улице Советской областного центра.

По информации очевидцев, пожилая женщина переходила дорогу в районе остановки общественного транспорта "Свято-Троицкий храм", где на нее совершил наезд автобус "Гомельоблавтотранса".

Sputnik не удалось получить комментариев в УГАИ УВД Гомельского облисполкома по поводу произошедшего, но, по словам свидетелей ДТП, женщина выжила в настоящее время находится в больнице.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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