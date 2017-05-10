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Минчанин при виде милиционеров проглотил сверток со спайсом

11.05.2017 14:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске молодого человека, который забирал из "закладки" опасный психотроп: при виде правоохранителей минчанин проглотил сверток со спайсом, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин при виде милиционеров проглотил сверток со спайсом
© YouTube / UVDMINOBL
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Задержание работники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД проводили в такси. 

"Увидев оперативников, он проглотил сверток, в котором, как впоследствии было установлено в ходе экспертных исследований, находился  грамм особо опасного психотропного вещества "Альфа-PVP", – сообщили в ГУВД.

Впоследствии оперативники установили, что наркотик "скорость" мужчина купил в одном из интернет-магазинов, а затем забрал заказанное в "закладке" на улице Щедрина. В ГУВД проинформировали, что доставать сверток пришлось врачам.

Сейчас в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов"). 

 
Теги: Минск
 
 
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Для того чтобы достать упакованный наркотик, оперативники были вынуждены обратиться к врачам.

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