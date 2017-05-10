МАЗ опрокинулся в Минском районе – водителя деблокировали спасатели

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Авария произошла в деревне Новоселки Минского района, чтобы извлечь пострадавшего водителя, понадобилась помощь спасателей, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент случился около полудня. Очевидцы сообщили спасателям о ДТП, в котором пострадал человек. Выяснилось, что произошло опрокидывание грузового автомобиля МАЗ.

Работники МЧС деблокировали водителя из автомобиля с помощью специального инструмента. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Мужчина 1987 года рождения был госпитализирован с предварительным диагнозом "вывих левого плеча, ушиб левой ноги".