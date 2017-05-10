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МАЗ опрокинулся в Минском районе – водителя деблокировали спасатели

11.05.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Авария произошла в деревне Новоселки Минского района, чтобы извлечь пострадавшего водителя, понадобилась помощь спасателей, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

МАЗ опрокинулся в Минском районе – водителя деблокировали спасатели
© Фото: ВКонтакте / Это Гомель, детка !
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Инцидент случился около полудня. Очевидцы сообщили спасателям о ДТП, в котором пострадал человек. Выяснилось, что произошло опрокидывание грузового автомобиля МАЗ.

Работники МЧС деблокировали водителя из автомобиля с помощью специального инструмента. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Мужчина 1987 года рождения был госпитализирован с предварительным диагнозом "вывих левого плеча, ушиб левой ноги".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пострадавший мужчина был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

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