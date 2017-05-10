Автомобиль Opel горел на объездной дороге возле Бобруйска

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Opel загорелся во время движения по объездной трассе возле Бобруйска, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.

Информация о пожаре машины в районе деревни Михайловка бобруйским спасателям поступила накануне в 20:48.

"По прибытии к месту вызова происходило горение автомобиля Opel Omega", – сказали в МЧС.

В результате возгорания в машине был поврежден салон, водитель – 40-летний минчанин – не пострадал.

В МЧС в качестве предполагаемой причины возникновения огня рассматривают нарушение правил эксплуатации электрооборудования.