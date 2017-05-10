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Автомобиль Opel горел на объездной дороге возле Бобруйска
11.05.2017 15:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. Легковой автомобиль Opel загорелся во время движения по объездной трассе возле Бобруйска, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.
Информация о пожаре машины в районе деревни Михайловка бобруйским спасателям поступила накануне в 20:48.
"По прибытии к месту вызова происходило горение автомобиля Opel Omega", – сказали в МЧС.
В результате возгорания в машине был поврежден салон, водитель – 40-летний минчанин – не пострадал.
В МЧС в качестве предполагаемой причины возникновения огня рассматривают нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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В МЧС предполагают, что машина загорелась из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
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