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"Черному риелтору" из Минска в пятницу огласят приговор

11.05.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласит приговор 25-летнему "черному риелтору", который обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе и в мошенничестве, сообщили в Мингорсуде.

Обвиняемый попал в поле зрения оперативников в 2015 году в связи с "черными" схемами в сфере купли и продажи недвижимости.

"Оглашение приговора по данному делу состоится в 12:00 в суде Первомайского района Минска", — сообщили Sputnik в четверг в Минском городском суде.

Там уточнили, что подозреваемый обвиняется как минимум по семи статьям Уголовного кодекса: по ч.2 ст.343 "Распространение порнографических материалов или предметов", по ч.1 ст.380 "Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей бланков", ч.4 ст.16, п.п.3,6 ч.2 ст.182 "Похищение человека"; ч.4 ст.16, ч.2 ст.17, ч.1 ст.183 "Незаконное лишение свободы", ч.2 ст.17, ч.1 ст.202 "Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан", ч.1 ст.395 "Фальсификация доказательств", по статье 209 "Мошенничество" ему предъявлено обвинение по нескольким эпизодам.

Как сообщили Sputnik в правоохранительных органах, "оперативную разработку и задержание данного лица производили сотрудники ГУБОПиК".

 
Теги: Минск
 
 
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