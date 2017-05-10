Грабитель-неудачник в Гродно показал потерпевшей 4 раза фигу и сбежал

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно мужчину, который подозревается в попытке ограбления водителя троллейбуса, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.



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Инцидент в общественном транспорте в областном центре произошел вечером 19 апреля на троллейбусном маршруте №7.

"Подозреваемый подошел к окошку водителя, открыл его и попытался украсть сумку", – сказали в УВД.

По информации собеседников Sputnik, женщина-водитель успела вовремя среагировать и удержала ее в руках. "Перед тем как покинуть общественный транспорт мужчина скрутил пальцы и четыре раза показал представительнице слабого пола фигу, а затем ушел", – уточнили в управлении.

В милиции обратились к жителям Гродно, которым что-либо известно о личности грабителя, сообщить о нем в правоохранительные органы.