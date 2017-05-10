ГАИ: грузовик МАЗ перевернулся под Минском из-за ошибки водителя

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Опрокидывание грузового автомобиля МАЗ в Минском районе произошло из-за ошибки водителя машины, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Об аварии в деревне Новоселье в четверг проинформировали в Минском областном УМЧС: спасателям пришлось деблокировать из грузовика мужчину.

"Водитель неправильно выбрал скорость движения при повороте, не справился с управлением в результате чего допустил опрокидывание автомобиля", – сказала Сильченко.

По ее словам, машина получила механические повреждения.

Как ранее рассказали в МЧС, 30-летний мужчина, находившийся за рулем МАЗа, получил легкие травмы – медики скорой у него диагностировали вывихи и ушибы.