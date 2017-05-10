|
Жители Столинщины привезли с заработков в РФ фальшивые 50 тыс. рублей
11.05.2017 18:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. Сотрудники милиции Столинского района проводят проверку по факту обнаружения у местных жителей фальшивых 50 тысяч российских рублей, которые мужчины заработали в России, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.
Подделки были выявлены в отделении банка в деревне Большое Мальшево, когда один из мужчин решил обменять пять купюр по 5000 рублей.
"Три вызвали у сотрудника банка сомнение в подлинности, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы", – сказали в ГКСЭ.
Сельчанин милиционерам объяснил, что эти деньги ему выдали в качестве зарплаты в Российской Федерации за сельскохозяйственные работы. Впоследствии выяснилось, что всего на заработках было четверо жителей Столинского района – всего у них нашли 41 купюру с признаками подделки.
Эксперты установили, что деньги на общую сумму 50 тысяч российских рублей – фальшивки: они склеены из двух листов бумаги, серийные номера нанесены способом электрографии, изображения – на струйном принтере.
В ГКСЭ уточнили, что сейчас сотрудники Столинского РОВД проводят по данному факту проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фальшивки были склеены из двух листов бумаги, серийные номера нанесены способом электрографии, изображения – на струйном принтере.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии