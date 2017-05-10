Жители Столинщины привезли с заработков в РФ фальшивые 50 тыс. рублей

МИНСК, 11 мая – Sputnik. Сотрудники милиции Столинского района проводят проверку по факту обнаружения у местных жителей фальшивых 50 тысяч российских рублей, которые мужчины заработали в России, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.

Подделки были выявлены в отделении банка в деревне Большое Мальшево, когда один из мужчин решил обменять пять купюр по 5000 рублей.

"Три вызвали у сотрудника банка сомнение в подлинности, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы", – сказали в ГКСЭ.

Сельчанин милиционерам объяснил, что эти деньги ему выдали в качестве зарплаты в Российской Федерации за сельскохозяйственные работы. Впоследствии выяснилось, что всего на заработках было четверо жителей Столинского района – всего у них нашли 41 купюру с признаками подделки.

Эксперты установили, что деньги на общую сумму 50 тысяч российских рублей – фальшивки: они склеены из двух листов бумаги, серийные номера нанесены способом электрографии, изображения – на струйном принтере.

В ГКСЭ уточнили, что сейчас сотрудники Столинского РОВД проводят по данному факту проверку.