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Минчанин угрожал бывшей жене и сыну предметом, похожим на гранату

11.05.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Минчанин, работающий токарем, угрожал своей семье предметом, похожим на гранату, сообщили Sputnik во Фрунзенском РУВД столицы.

Инцидент произошел во вторник, 9 мая, около 14:00 в жилом доме по улице Каменногорская. В милицию позвонил сын задержанного и сообщил, что отец угрожает ему и матери. На место вызова незамедлительно выехали сотрудники РУВД.

"При осмотре квартиры были обнаружены три металлических предмета, внешне напоминающие взрывные устройства. Прибывшей саперно-пиротехнической группой в/ч 5448 было установлено, что обнаруженные предметы предположительно являются самодельными взрывными устройствами, так как одним из веществ, находящихся внутри, является порох", — рассказала официальный представитель РУВД Наталья Оскирко.

Она добавила, что по изъятым предметам назначена экспертиза.

Оскирко проинформировала, что задержанный 54-летний мужчина был пьян, между ним и родственниками — бывшей супругой и сыном — произошел конфликт.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сказал заместитель начальника Фрунзенского РУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Андриевский.

По его словам, задержанному может грозить лишение свободы сроком до двух лет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава семейства был пьян, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело – ему грозит до двух лет лишения свободы.

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