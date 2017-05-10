Итальянская подлодка протаранила торговое судно

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Итальянская подводная лодка Scirè столкнулась с торговым судном недалеко от Апеннинского полуострова, сообщает ВМС Италии.

Инцидент произошел в открытых в водах залива Сквиллаче в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова, когда боевая подлодка направлялась на учения.

После столкновения гражданское судно смогло продолжить свой маршрут, подводная лодка же "поднялась на поверхность и начала движение в направлении собственной базы".

Sommergibile Scirè urta mercantile. Nessun ferito a bordo. Il mercantile ha ripreso regolarmente la navigazione https://t.co/QZkMfIM0iK pic.twitter.com/4q39il4YHj — Marina Militare (@ItalianNavy) 11 мая 2017 г.

По информации ВМС Италии, в результате происшествия никто не пострадал. Причины столкновения выясняются.

Дизель-электрическая Scirè, достигающая в длину 55 метров, поступила на службу в ВМС Италии десять лет назад. Подлодка получила свое название в честь корабля времен Второй мировой войны. Та была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.