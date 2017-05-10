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Итальянская подлодка протаранила торговое судно
11.05.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Итальянская подводная лодка Scirè столкнулась с торговым судном недалеко от Апеннинского полуострова, сообщает ВМС Италии.
Инцидент произошел в открытых в водах залива Сквиллаче в Ионическом море к югу от побережья Апеннинского полуострова, когда боевая подлодка направлялась на учения.
После столкновения гражданское судно смогло продолжить свой маршрут, подводная лодка же "поднялась на поверхность и начала движение в направлении собственной базы".
По информации ВМС Италии, в результате происшествия никто не пострадал. Причины столкновения выясняются.
Дизель-электрическая Scirè, достигающая в длину 55 метров, поступила на службу в ВМС Италии десять лет назад. Подлодка получила свое название в честь корабля времен Второй мировой войны. Та была потоплена в 1942 году у берегов современного Израиля и впоследствии стала популярным местом погружения у дайверов.
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Итальянская подводная лодка Scirè столкнулась с торговым судном недалеко от Апеннинского полуострова, сообщает ВМС Италии. Инцидент произошел...
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