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"Золотые" карасики: гомельчанин попался с сетями и уловом на $13 тыс.

11.05.2017 19:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Сотрудники Брагинской межрегиональной инспекции задержали в Лоевском районе браконьера, который сетями выловил 160 килограммов рыбы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Государственной инспекции по охране животного и растительного мира Ольга Громович.

"Золотые" карасики: гомельчанин попался с сетями и уловом на тыс.
© Pixabay
Незаконный улов рыбаков из Быхова оценили в Br8,7 тыс.

Всего за последние дни в различных регионах страны было выявлено более 20 грубых нарушений правил рыболовства, у браконьеров было изъято более 6,5 километра сетей и свыше 660 килограммов рыбы.

"На Днепро-Брагинском водохранилище в Лоевском районе 8 мая задержали гомельчанина, который с помощью пяти сетей выловил 303 особи рыбы – в основном карася и леща", – сказала Громович.

По ее словам, когда мужчина причалил к берегу, в лодке инспекторы нашли пять мешков с уловом, общий вес которого превысил 160 килограммов. Собеседница Sputnik уточнила, что мужчина за добытую рыбу будет обязан выплатить 26,5 тысячи рублей штрафа.

Кроме того, в отношении жителя Гомеля было возбуждено уголовное дело, а сам браконьер взят под стражу.  

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Инспекторы во время задержания браконьера нашли в его лодке пять мешков с незаконно добытой рыбой.

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