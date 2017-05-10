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"Золотые" карасики: гомельчанин попался с сетями и уловом на $13 тыс.
11.05.2017 19:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. Сотрудники Брагинской межрегиональной инспекции задержали в Лоевском районе браконьера, который сетями выловил 160 килограммов рыбы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Государственной инспекции по охране животного и растительного мира Ольга Громович.
Всего за последние дни в различных регионах страны было выявлено более 20 грубых нарушений правил рыболовства, у браконьеров было изъято более 6,5 километра сетей и свыше 660 килограммов рыбы.
"На Днепро-Брагинском водохранилище в Лоевском районе 8 мая задержали гомельчанина, который с помощью пяти сетей выловил 303 особи рыбы – в основном карася и леща", – сказала Громович.
По ее словам, когда мужчина причалил к берегу, в лодке инспекторы нашли пять мешков с уловом, общий вес которого превысил 160 килограммов. Собеседница Sputnik уточнила, что мужчина за добытую рыбу будет обязан выплатить 26,5 тысячи рублей штрафа.
Кроме того, в отношении жителя Гомеля было возбуждено уголовное дело, а сам браконьер взят под стражу.
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Инспекторы во время задержания браконьера нашли в его лодке пять мешков с незаконно добытой рыбой.
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