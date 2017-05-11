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Пьяного белоруса на Volkswagen задержали польские пограничники

11.05.2017 21:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Польские пограничники задержали на границе нетрезвого водителя-белоруса, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.

Пьяного белоруса на Volkswagen задержали польские пограничники
© Sputnik/
Белоруса с поддельными штампами в паспорте задержали в Бобровниках

Выпивший водитель пытался в четверг 11 мая проехать на автомобиле Volkswagen  на территорию Польши через пункт пропуска Бобровники.

"Во время паспортного контроля офицер обратил внимание на водителя Volkswagen, от которого ощущался запах алкоголя", – говорится в сообщении департамента.

Подозрения пограничников подтвердились: алкотестер показал, что белорусский водитель пьян – у него было выявлено 1,15 промилле.

Сообщается, что нетрезвый белорус был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Нетрезвый белорус был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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