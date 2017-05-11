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Мужчина погиб в Минске на пожаре в частном секторе

11.05.2017 20:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая – Sputnik. Мужчина погиб в Минске на пожаре в частном доме в микрорайоне Серебрянка, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном УМЧС.

Мужчина погиб в Минске на пожаре в частном секторе
© Фото: Витебское ОУМЧС
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Возгорание в двухэтажном трехквартирном доме, находящемся на улице Васнецова, произошло днем в четверг: информация на линию "101" о пожаре поступила в МЧС в 12:27.

"По прибытии спасателей к месту вызова наблюдался дым, идущий из окон и из-под кровли дома", – сказали в МЧС.

Пожарные выяснили, что в строении на первом этаже горит имущество в кухне и коридоре. Одна из проживающих в доме, пенсионерка 1929 года рождения, покинула свою квартиру самостоятельно, на втором этаже работники МЧС нашли на полу 57-летнего мужчину.

"После реанимационных работ, проведенных работниками МЧС и бригадой скорой медицинской помощи, была констатирована его смерть", – сообщили в управлении.

В настоящее время спасатели устанавливают причину пожара, в качестве версий рассматриваются короткое замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем. 

 
Теги: Минск
 
 
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Реанимационные мероприятия сначала проводили бойцы МЧС, а затем медики скорой, однако мужчину спасти не удалось.

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