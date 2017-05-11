В Орше осудили 24-летнего посетителя игрового клуба за специфическую хулиганскую выходку. Появившись в игровом зале около трех часов ночи, пьяный безработный горожанин затеял ссору с девушкой-администратором. В пылу гнева разбил стекло в двери. А потом приспустил брюки, показав сотруднице клуба обнаженные ягодицы, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

Этот же трюк он повторил после выхода из здания, специально продемонстрировав «мягкое место» еще и на видеокамеру. Так что хулиганство оказалось запечатлено документально.

Старший помощник прокурора Оршанского района Екатерина Девицына рассказала, чем закончилась выходка молодого человека:

— По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый около полутора месяцев провел под арестом. Суд обязал его выплатить штраф в сумме свыше 1,2 тысячи рублей. Ущерб за разбитую дверь он компенсировал до суда. Ранее фигурант привлекался к административной ответственности — за мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, и к уголовной — за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.

На суде молодой человек объяснил свой поступок тем, что якобы тяжело переживал ссору с любимой девушкой, с которой поругался перед визитом в игровой клуб. А родители, выступая в качестве свидетелей, характеризовали парня как исключительно положительного человека, который очень любит спорт.