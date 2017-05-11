ГАИ назвала две основные причины роста ДТП в Минске

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Количество нарушителей на дорогах белорусской столицы выросло в сравнении с предыдущим годом, заявил начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. Среди основных причин роста числа ДТП он назвал несвоевременное прохождение техосмотра и несоблюдение скоростного режима.



© Фото: СК Беларуси СК о смертельном ДТП с BMW в Минске: у водителя никогда не было прав

"Больше 11 тысяч ДТП произошло в Минске с 1 января 2017 года — это превышает цифру прошлого года, потому мы проводим дополнительные мероприятия, призванные снизить количество ДТП", — рассказал Зараник журналистам.

По его словам, несвоевременный техосмотр становится причиной большого количества ДТП. По неофициальным данным, в Беларуси около трети владельцев транспортных средств пользуются автомобилями, не проходя ежегодные техосмотры. Эта проблема возникла после введения в стране госпошлину за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Многие посчитали, что уплатить штраф за езду без техосмотра дешевле, чем оплатить госпошлину, без которой техосмотр пройти нельзя. В результате на дороги выезжают машины, не прошедшие вовремя диагностику.

"Неисправная тормозная система, рулевое управление — это беда. А к этому добавляется безответственное отношение к соблюдению скоростного режима", — отметил Зараник.

Он отметил, что принцип "кто наглее, тот и прав" не работает, более того — именно он чаще всего приводит к ДТП.

"Мы хотим, чтобы водители вели себя культурно круглый год, и в этом смысле акция Неделя любви к автомобилю может стать трамплином, сформировать у людей привычку хорошего поведения, повышая качество жизни для всех участников дорожного движения", — отметил сотрудник ГАИ.

В течение недели сотрудники ГАИ будут не только наказывать недобросовестных водителей, но и благодарить тех, кто ответственно относится к вождению. Тем, кто проявляет вежливость на дороге и бережно относится к своему автомобилю, кто "не наездник", а водитель, по выражению Зараника, предложат сувениры и подарки.

В отличие от "Недели без автомобиля", которая уже прижилась в Минске, "Неделя любви к автомобилю" пройдет в Беларуси в первый раз. Организаторы надеются, что инициатива распространится на другие страны.