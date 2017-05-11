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Убийство почтальона: суд дал срок меньше, чем просил прокурор
12.05.2017 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда признала жительницу Петриковского района виновной в убийстве с особой жестокостью 27-летней сотрудницы почты и приговорила ее к 20 годам лишения свободы.
Как ранее сообщал Sputnik, приговор по данному резонансному делу был оглашен в минувший четверг в выездном судебном заседании в Петриковском районном суде. Суд назначил обвиняемой срок отбывания наказания
Обвиняемая 42-летняя жительница горпоселка Копаткевичи будет отбывать наказание в колонии общего режима. В соответствии с белорусским законодательством, женщины отбывают наказания только в колониях общего режима — их в Беларуси две. Максимальное наказание, которое может быть применено к женщинам в Беларуси, — 25 лет лишения свободы. Смертная казнь и пожизненное заключение назначается в Беларуси только мужчинам за особо тяжкие преступления. Приговор, который в минувший четверг огласил суд, не окончательный и может быть обжалован и опротестован в суде высшей инстанции.
© Фото: sk.gov.by
Более 10 ударов топором
На стадии предварительного расследования было установлено, что сотруднице почты было нанесено более 10 ударов топором. Ее тело было обнаружено в подвале в доме обвиняемой. В ходе оперативно-следственных действий в хозяйственной постройке были обнаружены и изъяты велосипед почтальона и другие ее вещи. Также с места преступления был изъят топор, которым была убита женщина. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси "Убийство" и "Разбой".
Убийственный мотив
В суде было установлено, что основным мотивом данного преступления было завладение деньгами, которые были у почтальона. В день убийства женщина должна была доставить пенсию местным жителям, и у нее в сумке находилось 1500 белорусских рублей. Когда почтальон не вернулась к вечеру на работу, руководство отделения связи обратилось в милицию. Через несколько дней преступление было раскрыто, обвиняемая задержана. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела была озвучена информация о том, что через несколько часов после убийства, когда тело было уже спрятано в подвале, к обвиняемой приехал сын из армии, а вечером они пошли отмечать армейский отпуск в местный бар.
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Следствие установило, что 27-летней сотруднице почтового отделения было нанесено более 10 ударов топором.
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