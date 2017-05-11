Подросток из Слонима сознался на допросе в убийстве дедушки и бабушки

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Следствие предъявило обвинение подростку из Слонима, который был задержан по подозрению в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщили Sputnik в Следственном комитете.



© Sputnik / Виктор Толочко Слоним в шоке от убийства скульптора Богдана

Пожилая супружеская пара была убита в конце апреля, по подозрению в совершении преступления был задержан их несовершеннолетний внук. Смерть супругов Богданов вызвала общественный резонанс, убитый мужчина — 63-летний скульптор Леонид Богдан — был настоящим фанатом своего родного города: для Слонима он сделал несколько мемориальных табличек и бюстов, а также памятный знак на месте замчища. Тесно сотрудничал с районным краеведческим музеем.

"16-летнему подозреваемому в двойном убийстве в Слониме Гродненской области предъявлено обвинение. Действия подростка квалифицированы следствием по п. 1 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Беларусь", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, в ходе допроса в качестве обвиняемого юноша подтвердил факт лишения жизни своих родственников.

"Причиной содеянного он назвал обострение существовавших на протяжении длительного времени конфликтных отношений с бабушкой и дедом", — сказала Гончарова.

Она также отметила, что окончательная правовая оценка действиям школьника будет дана по результатам расследования уголовного дела с учетом заключений экспертов и комплексной оценки всех полученных доказательств.

В настоящее время назначено проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого на основании собранных следствием материалов, необходимых для проведения данного исследования, сообщила собеседник Sputnik.