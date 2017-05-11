С 12 по 16 мая проводится профилактическая акция «Скорость»

В целях предотвращения гибели людей в автоавариях на территории района в период с 12 по 16 мая 2017 года проводится профилактическая акция «Скорость».

На дорогах Воложинского района за текущий период года произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 4 человека получили ранения, 1 ДТП произошло по вине нетрезвого водителя. Наиболее распространенные виды дорожно-транспортных происшествий – превышение либо неправильный выбор скорости движения, а также нарушение правил обгона.



Безопасность дорожного движения пока проигрывает лихачеству, невнимательности, разгильдяйству, и определяющим в совершении аварий является так называемый человеческий фактор.

Дорожно-транспортные происшествия из-за превышения скорости страшны своими последствиями. Именно в результате таких происшествий чаще всего погибают его участники.

Госавтоинспекция Воложинского района обращается к водителям! Строго соблюдайте Правила дорожного движения, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих, не нарушайте скоростной режим, будьте предельно внимательны за рулем — ведь дома вас ждут живыми и здоровыми.

Андрей БОБРИК,

старший инспектор ДПС ГАИВоложинского РОВД