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С 12 по 16 мая проводится профилактическая акция «Скорость»

12.05.2017 — ЧП | Працоўная слава (Воложин)  
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    В целях предотвращения гибели людей в автоавариях на территории района в период с 12 по 16 мая 2017 года проводится профилактическая акция «Скорость».

На дорогах Воложинского района за текущий период года произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 4 человека получили ранения, 1 ДТП произошло по вине нетрезвого водителя.  Наиболее распространенные виды дорожно-транспортных происшествий –  превышение либо неправильный выбор скорости движения, а также нарушение правил обгона.

Безопасность дорожного движения пока проигрывает лихачеству, невнимательности, разгильдяйству, и определяющим в совершении аварий является так называемый человеческий фактор.

Дорожно-транспортные происшествия из-за превышения скорости страшны своими последствиями. Именно в результате таких происшествий чаще всего погибают его участники.

Госавтоинспекция Воложинского района обращается к водителям! Строго соблюдайте Правила дорожного движения, не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих, не нарушайте скоростной режим, будьте предельно внимательны за рулем — ведь дома вас ждут живыми и здоровыми.

Андрей БОБРИК,

старший инспектор ДПС ГАИВоложинского РОВД

 
 
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