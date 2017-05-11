МИНСК, 12 мая — Sputnik. Суд приговорил трех фигурантов дела "черных риелторов" из Минска к различным срокам наказания, обвиняемую Марию Нехайчик по решению суда взяли под стражу, передает корреспондент Sputnik из зала суда Первомайского района Минска в пятницу.

Основного фигуранта дела Дениса Логуновского суд признал виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и штрафом в размере 100 базовых величин.

Третьей обвиняемой данного дела 51-летней Марии Нехайчик назначено 9 лет лишения свободы, ее взяли под стражу в зале суда, ранее она находилась под подпиской о невыезде.

Все фигуранты признаны виновными в завладении имуществом мошенническим путем по предварительному сговору. Также они признаны виновными в похищении и лишении свободы двух человек. Одного из потерпевших они задержали, доставили на дачу, потом удерживали в квартире для того, чтобы завладеть его квартирами. Также была озвучена информация о том, что обвиняемая Нехайчик заключила с одним из потерпевших фиктивный брак.

Второй фигурант данного уголовного дела Евгений Лобач также признан виновным по всем статьям, по которым было предъявлено обвинение к 7 годам лишения свободы, конфискации имущества, штрафу в размере 100 базовых величин.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 суток. В счет срока наказания суд постановил зачесть срок нахождения под стражей Логуновского и Лобача — с 18 января 2016 года.

Фигурантам данного дела были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 343 "Распространение порнографических материалов или предметов", по ч. 1 ст. 380 "Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей бланков", ч. 4 ст. 16, п.п. 3,6 ч. 2 ст. 182 "Похищение человека"; ч. 4 ст. 16, ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 183 "Незаконное лишение свободы", ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 202 "Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан", ч. 1 ст. 395 "Фальсификация доказательств", а также по статье 209 "Мошенничество".

Все фигуранты данного резонансного дела признаны виновными в завладении имуществом мошенническим путем по предварительному сговору.