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65-летний пенсионер погиб на пожаре в Смолевичском районе
Утром 11 мая спасателям поступило сообщение о горящем доме в деревне Калюга (Смолевичский район). Звонили соседи. Подробности сообщает управление МЧС по Минской области.
Когда на место прибыли четыре машины МЧС, жилой дом горел открытым пламенем.
В одной из комнат спасатели нашли тело 65-летнего хозяина. Выясняется причина возгорания.
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Выясняется причина возгорания.
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