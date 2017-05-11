65-летний пенсионер погиб на пожаре в Смолевичском районе

Утром 11 мая спасателям поступило сообщение о горящем доме в деревне Калюга (Смолевичский район). Звонили соседи. Подробности сообщает управление МЧС по Минской области.

Когда на место прибыли четыре машины МЧС, жилой дом горел открытым пламенем.

В одной из комнат спасатели нашли тело 65-летнего хозяина. Выясняется причина возгорания.



Фото: пресс-служба МЧС