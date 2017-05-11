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После увольнения администратор сайта удалил с него почти все данные

12.05.2017 13:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Три уголовных дела возбуждены против 28-летнего минчанина, который при увольнении из компании, удалил с ее сайта важную информацию, сообщили Sputnik в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Своими действиями работник вызвал шквал обращений в компанию от недовольных клиентов, что грозило ей потерей репутации и прибыли.

После увольнения администратор сайта удалил с него почти все данные
© Фото: Алексей Киселевский
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По информации пресс-службы, у мужчины, который работал заведующим торговым объектом предприятия и занимался администрированием его сайта, случился конфликт с руководителем. Посчитав, что его недостаточно ценят, уволился. Уже находясь дома и имея доступ к сайту, решил отомстить бывшему начальнику.

"Мужчина удалил более 3 тысяч позиций товаров из каталога, "снес" клиентскую базу, сведения о заказах, также удалил информационные статьи, принадлежащие компании. Внес заведомо ложную информацию на сайт, после и вовсе изменил пароль доступа к панели управления сайтом, а также заблокировал доступ к почте предприятия", — сообщили в пресс-службе.

Компания, в которой работал подозреваемый, занимается поставками на белорусский рынок сантехники от крупных производителей Испании и Швейцарии. Своими действиями работник вызвал шквал обращений в фирму от недовольных клиентов, что грозило ей потерей репутации и прибыли.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность бывшего работника к несанкционированному доступу к компьютерной информации, ее модификации. В изъятой у него компьютерной технике были найдены файлы, которые передали компании, — работа сайта была восстановлена.

В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст. 351 (Компьютерный саботаж), по ч.2 ст.349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) и по ч.2 ст.350 (Модификация компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси.

В пресс-службе ГУВД замечают: данного инцидента можно было избежать, если бы наниматель принял элементарные меры безопасности и сменил логин и пароль после увольнения работника.

 
Теги: Минск
 
 
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Если бы наниматель принял меры безопасности, сменил логин и пароль после увольнения работника, инцидента можно было избежать.

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