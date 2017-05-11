МВД: лидера преступной группы задержали в Оршанском районе

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Оршанском районе ранее судимого лидера преступной группы, сообщили в УВД Витебской области.

Оперативную информацию о местонахождении данного человека получили сотрудники 7-го управления ГУБОПиК (по Витебской области).



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"При силовой поддержке бойцов ОМОНа произвели задержание в Оршанском районе 34-летнего ранее судимого местного жителя", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе УВД Витебской области.

По словам собеседников агентства, по месту жительства задержанного были изъяты два пистолета, снаряженных патронами, порох, патроны, а также тепловизор, две радиостанции с зарядными устройствами и гарнитурой, деньги, в том числе и в иностранной валюте.

В УВД отметили, что задержанный является лидером одной из преступных групп, в которую входят жители Оршанского региона.

"Есть основания полагать, что данная преступная группа причастная к совершению ряда имущественных преступлений на территории некоторых областей РФ, который граничат с Беларусью", — отметили в УВД.

Там также подчеркнули, что вместе с российскими оперативниками отрабатываются криминальные связи задержанного.

В УВД сообщили, что данный задержанный пользовался поддержкой одного из криминальных авторитетов Витебска.

Он был задержан в марте 2017 года в Смоленской области России. Ему инкриминируется совершение ряда краж в Смоленской области в 2014-2015 годах.