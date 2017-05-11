В центре Рима прогремел взрыв

У почтового отделения в центре Рима утром 12 мая прогремел взрыв. Как сообщает телеканал RaiNews24 , в результате инцидента никто не пострадал. Полиция рассматривает все версии, в том числе и использование самодельного взрывного устройства.

По информации итальянских СМИ, взрывное устройство находилось между двумя припаркованными у почтового отделения авто на улице Авентино.

Как рассказал офицер полиции, бомба состояла из нескольких частей. «После проведения технических экспертиз на месте взрыва мы обнаружили уже взорвавшуюся бомбу, но состоящую из нескольких частей. Взрывное устройство было одно, а не два, но его конструкция привела к двум взрывам — первому от запального патрона, второму — от бутылки с зажигательной смесью, скорее в всего, с бензином», — объяснил представитель полиции Массимо Импрота.