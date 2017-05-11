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Женщина-водитель на Ford вытолкнула ВАЗ в кювет под Минском
12.05.2017 15:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Водитель автомобиля Ford Mondeo пострадала при столкновении с машиной ВАЗ в Минском районе, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне утром на 11-м километре автодороги, соединяющей Минск и Дзержинск.
"Водитель на Ford Mondeo при перестроении в среднюю полосу совершила столкновение с попутным ВАЗ-21703", – сказала Сильченко.
По ее словам, обе машины вылетели в кювет, где врезались в придорожные деревья.
В аварии пострадала 31-летняя женщина, управлявшая машиной Ford: с различными травмами она была доставлена бригадой скорой медицинской помощи больницу. На момент ДТП оба водителя, по информации ГАИ, были пристегнуты ремнями безопасности.
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Столкнувшиеся машины, после того как вылетели в кювет, врезались в придорожные деревья.
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