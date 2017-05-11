Женщина-водитель на Ford вытолкнула ВАЗ в кювет под Минском

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Водитель автомобиля Ford Mondeo пострадала при столкновении с машиной ВАЗ в Минском районе, сообщила Sputnik в пятницу старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Фото: ГАИ Минского района ГАИ: грузовик МАЗ перевернулся под Минском из-за ошибки водителя

Авария произошла накануне утром на 11-м километре автодороги, соединяющей Минск и Дзержинск.

"Водитель на Ford Mondeo при перестроении в среднюю полосу совершила столкновение с попутным ВАЗ-21703", – сказала Сильченко.

По ее словам, обе машины вылетели в кювет, где врезались в придорожные деревья.

В аварии пострадала 31-летняя женщина, управлявшая машиной Ford: с различными травмами она была доставлена бригадой скорой медицинской помощи больницу. На момент ДТП оба водителя, по информации ГАИ, были пристегнуты ремнями безопасности.