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Опасный подарок: в музей Гродно "доброжелатели" принесли снаряд и мину
12.05.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Саперы обезвредили на полигоне снаряд и мину времен Великой Отечественной войны, которые "в подарок" принесли в исторический музей двое мужчин, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел накануне около полудня в Гродненском историко-археологическом музее, который находится в Новом замке.
"По телефону в милицию обратилась сотрудница музея. Она пояснила, что к ней пришли два человека и высказали желание передать в фонд учреждения новые экспонаты", – сказали в УВД.
По словам женщины, граждане принесли 45-миллиметровый снаряд и 50-миллиметровая минометная мина времен ВОВ. При этом пока сотрудница музея звонила в правоохранительные органы, мужчины оставили боеприпасы и ушли из музея.
По данным УВД, специалисты саперной группы вывезли опасные "экспонаты" на полигон и уничтожили.
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Пока сотрудница музея звонила в местную милицию, дарители оставили боеприпасы и ушли.
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