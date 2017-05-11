МИНСК, 12 мая – Sputnik. Саперы обезвредили на полигоне снаряд и мину времен Великой Отечественной войны, которые "в подарок" принесли в исторический музей двое мужчин, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел накануне около полудня в Гродненском историко-археологическом музее, который находится в Новом замке.

"По телефону в милицию обратилась сотрудница музея. Она пояснила, что к ней пришли два человека и высказали желание передать в фонд учреждения новые экспонаты", – сказали в УВД.

По словам женщины, граждане принесли 45-миллиметровый снаряд и 50-миллиметровая минометная мина времен ВОВ. При этом пока сотрудница музея звонила в правоохранительные органы, мужчины оставили боеприпасы и ушли из музея.

По данным УВД, специалисты саперной группы вывезли опасные "экспонаты" на полигон и уничтожили.