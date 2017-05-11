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Скорпион снова проник на борт самолета United Airlines

12.05.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Скорпион пробрался на борт самолета United Airlines. Рейс авиакомпании направлялся из американского Хьюстона (штат Техас) в Эквадор, когда его задержали из-за лишнего "пассажира".

Скорпион снова проник на борт самолета United Airlines
© Flickr/ Christer Jansson
Ветстанция: покупателя в Барановичах действительно укусил скорпион

Оказалось, что скорпион выполз из рукава спавшего в хвосте самолета мужчины. Очевидцы заметили его во время руления лайнера в аэропорту. Сразу после обнаружения опасного членистоногого всех пассажиров эвакуировали, чтобы экипаж смог найти скорпиона. Удалось ли его обнаружить, не сообщается.

После того, как лайнер был остановлен, мужчину, из рукава которого выполз виновник эвакуации, осмотрели медики. Укусов не было обнаружено.

В качестве компенсации авиакомпания раздала всем пассажирам талоны на обед, а также подготовила новый самолет.

Упал на столик

Это не первый случай, когда на борт самолета United Airlines проникает скорпион. В середине апреля СМИ сообщили, что членистоногий ужалил пассажира, который находился в салоне бизнес-класса. Во время обеда пострадавший почувствовал что-то в волосах. После этого скорпион упал на его столик и ужалил мужчину, когда пассажир попытался стряхнуть его оттуда.

Об инциденте рассказала жена пострадавшего. Позже эту информацию подтвердили и в авиакомпании.

"Наша команда немедленно связалась с врачом на земле, который давал рекомендации на протяжении полета", — говорится в заявлении United Airlines.

Любитель бананов

Удивительно, но скорпион "наследил" и в Беларуси. Инцидент произошел 3 декабря 2016 года. Житель Барановичей пришел в магазин за бананами и был укушен неизвестным паукообразным. Пострадавшего немедленно доставили в реанимационное отделение местной больницы. Медики оказали необходимую помощь.

Скорпион снова проник на борт самолета United Airlines
© Фото: газета "Наш край"
Опубликовано фото скорпиона, укусившего покупателя в Барановичах

Позже Барановичская городская ветеринарная станция подтвердила, что мужчину действительно укусил скорпион.

"Его (скорпиона — Sputnik) размер — 6-7 сантиметров, тонкий с тонкими клешнями, это вызывало опасение, что насекомое ядовитое", — цитирует издание "Наш край" слова начальника станции Сергея Николаева.

Фото паукоообразного отправили в Коста-Рику биологу. Специалист подтвердил, что жителя Баранович укусил скорпион.

К счастью, он принадлежал к слабоядовитому виду. Поэтому укус оказался не смертельным.

 
Теги: Минск
 
 
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Опасное животное не в первый раз находят на борту самолета United Airlines, а еще раньше скорпион "гостил" в одном из продуктовых магазинов Беларуси.

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