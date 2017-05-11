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Пожар в магазине "Марко": эвакуированы 5 человек

12.05.2017 15:38 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске 12 мая возник пожар в двухэтажном здании, где расположен обувной магазин «Марко». Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного УМЧС.


Фото Витебского областного УМЧС

Сообщение о задымлении в магазине поступило спасателям от работницы магазина.

По прибытии на улицу Толстого, 5 сотрудники МЧС обнаружили задымление на первом и в цокольном этажах двухэтажного здания обувного магазина «Марко». Выяснилось, что горели коробки с обувью в помещении склада цокольного этажа.

Работниками МЧС из помещений магазина на первом этаже эвакуированы 3 работника, из квартир второго этажа здания — 2 человека. Всего на момент возникновения пожара в магазине находилось три работника, посетители отсутствовали. Пострадавших в результате происшествия нет.



Пожар был ликвидирован.

В результате пожара в складском помещении цокольного этажа повреждены коробки с обувью, в помещении магазина закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — короткое замыкание электрощита в складском помещении.

 
Теги: Витебск
 
 
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Выяснилось, что горели коробки с обувью в помещении склада цокольного этажа.

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