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Пожар в магазине "Марко": эвакуированы 5 человек
В Витебске 12 мая возник пожар в двухэтажном здании, где расположен обувной магазин «Марко». Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного УМЧС.
Сообщение о задымлении в магазине поступило спасателям от работницы магазина.
По прибытии на улицу Толстого, 5 сотрудники МЧС обнаружили задымление на первом и в цокольном этажах двухэтажного здания обувного магазина «Марко». Выяснилось, что горели коробки с обувью в помещении склада цокольного этажа.
Работниками МЧС из помещений магазина на первом этаже эвакуированы 3 работника, из квартир второго этажа здания — 2 человека. Всего на момент возникновения пожара в магазине находилось три работника, посетители отсутствовали. Пострадавших в результате происшествия нет.
Пожар был ликвидирован.
В результате пожара в складском помещении цокольного этажа повреждены коробки с обувью, в помещении магазина закопчены стены, потолок.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — короткое замыкание электрощита в складском помещении.
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Выяснилось, что горели коробки с обувью в помещении склада цокольного этажа.
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