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В Гомеле из банкомата, расположенного в здании банка, неизвестные похитили почти 80 тысяч рублей
Инцидент произошел 11 мая. Из банкомата, расположенного в одном из отделений банка Советского района Гомеля, неизвестные похитили более 79 тысяч рублей, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
В самом банке информацию не комментируют.
Следователи устанавливают обстоятельства хищения. По факту кражи, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
Объекты, обнаруженные при осмотре места происшествия, отправят на экспертизу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению кражи.
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Инцидент произошел вчера. Из банкомата, расположенного в одном из отделений банка Советского района Гомеля неизвестные похитили более 79 тысяч рублей, сообщила...
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