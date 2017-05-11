Сбитую в Гомеле пенсионерку доставали из-под автобуса спасатели

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Помощь сотрудников МЧС понадобилась при извлечении из-под автобуса пострадавшей в ДТП пенсионерки, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла утром накануне на улице Советской: первыми о ней сообщили в социальных сетях очевидцы, по словам которых, в ДТП травмы получила пожилая женщина.

"Пострадавшая была извлечена из-под автобуса работниками МЧС и в бессознательном состоянии", – сказали в МЧС.

В свою очередь в УГАИ УВД Гомельского облисполкома отметили, что 69-летняя женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, но на расстоянии около двух метров от пешеходного перехода.

По данным Госавтоинспекции, в настоящее время женщина находится в реанимационном отделении Гомельской областной клинической больницы.