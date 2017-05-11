ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные украли из банкомата в Гомеле 79 тыс. рублей

12.05.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Неизвестные похитили из одного из банкоматов Гомеля более 79 тысяч рублей, сообщило издание "Гомельская правда" со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову.

Неизвестные украли из банкомата в Гомеле 79 тыс. рублей
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
СК: трое борисовчан украли с карт-счетов белорусов 15 тысяч рублей

Известно, что обчищенный банкомат находится в Советском районе областного центра.

По словам Кривоноговой, из аппарата пропала крупная сумма – более 79 тысяч рублей.

В УСК также сообщили, что по факту кражи в особо крупном размере (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего следователями назначены необходимые экспертизы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупная сумма в белорусских деньгах пропала из аппарата, расположенного в Советском районе областного центра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сбитую в Гомеле пенсионерку доставали из-под автобуса спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика