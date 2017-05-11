Неизвестные украли из банкомата в Гомеле 79 тыс. рублей

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Неизвестные похитили из одного из банкоматов Гомеля более 79 тысяч рублей, сообщило издание " Гомельская правда " со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию Кривоногову.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой СК: трое борисовчан украли с карт-счетов белорусов 15 тысяч рублей

Известно, что обчищенный банкомат находится в Советском районе областного центра.

По словам Кривоноговой, из аппарата пропала крупная сумма – более 79 тысяч рублей.

В УСК также сообщили, что по факту кражи в особо крупном размере (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего следователями назначены необходимые экспертизы.