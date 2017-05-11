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Неизвестные украли из банкомата в Гомеле 79 тыс. рублей
12.05.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Неизвестные похитили из одного из банкоматов Гомеля более 79 тысяч рублей, сообщило издание "
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
Известно, что обчищенный банкомат находится в Советском районе областного центра.
По словам Кривоноговой, из аппарата пропала крупная сумма – более 79 тысяч рублей.
В УСК также сообщили, что по факту кражи в особо крупном размере (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего следователями назначены необходимые экспертизы.
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Крупная сумма в белорусских деньгах пропала из аппарата, расположенного в Советском районе областного центра.
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