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Электрика Жабинковского сахарного завода убило током

12.05.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту гибели электрика Жабинковского сахарного завода, которого убило током, сообщили в Следственном комитете (СК).

Тело 31-летнего мужчины было обнаружено возле трансформаторной подстанции в деревне Саки.

Электрика Жабинковского сахарного завода убило током
© Sputnik Сергей Мальгавко
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"Жабинковский районный отдел СК проводит проверка по факту смерти 31-летнего местного жителя. Он работал электриком в ОАО "Жабинковский сахарный завод", — сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

По ее словам, погибшего электрика, а также мастера и инженера-наладчика направили на трансформаторную подстанцию вблизи деревни Саки для того, чтобы они подготовили оборудование для пуска воды.

Электрик прибыл раньше всех и, по предварительной информации, начал протирать от пыли высоковольтные изоляторы, преобразующие мощность электрического тока и находящиеся под высоким напряжением, сказала Дранькова.

Мужчина получил поражение током, от которого скончался на месте, тело обнаружили сотрудники предприятия.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи, сотрудники ГКСЭ, Госинспекции труда провели осмотр места происшествия. В настоящее время они изучают служебную документацию, опрашивают коллег, родных погибшего, назначена судмедэкспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, он начал протирать от пыли высоковольтные изоляторы, преобразующие мощность электрического тока и находящиеся под высоким...

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