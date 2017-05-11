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В Жабинковском районе от удара током погиб электрик

12.05.2017 17:23 — ЧП | Tut.by  
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Во время уборки в трансформаторной подстанции убило током 31-летнего электрика ОАО «Жабинковский сахарный завод». Мужчина вытирал пыль с высоковольтных изоляторов, сообщила официальный представитель УСК Марина Дранькова.

11 мая мужчина вместе с мастером и инженером-наладчиком был направлен на трансформаторную подстанцию вблизи деревни Саки. Мужчины должны были подготовить технологическое оборудование для пуска воды. Электрик прибыл на объект раньше, чем его коллеги.

«По предварительным сведениям, там рабочий, в нарушение техники безопасности, стал протирать от пыли высоковольтные изоляторы, преобразующие мощность электрического тока и находящиеся под напряжением за защитной сеткой. Во время уборки он получил поражение током, от которого скончался на месте», — сообщили в УСК.

Тело погибшего обнаружили коллеги. Жабинковским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти местного жителя.

 
 
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Мужчина вытирал пыль с высоковольтных изоляторов.

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