УВД Брестской области: девочке ввели лекарство, и ей стало плохо

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Управление внутренних дел Брестской области проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим в Ганцевичской центральной районной больнице, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Сергей Дученко.



© Sputnik Александр Уткин Минчан "на колесах" просят помочь детскому хоспису

"Прокуратура направила нам для проведения проверки заявление отца девочки 2013 года рождения, которая была доставлена в больницу в Ганцевичах", — сказал Дученко.

По его словам, в ночь с 9 на 10 мая девочке стало нехорошо, у нее поднялась температура, девочку отвезли в больницу, где ей медсестра поставила капельницу. "Ребенку был введен внутривенно кубик лекарства, через пять минут после того, как сняли капельницу, у девочки стали синеть руки и ноги, она стала терять сознание", — рассказал собеседник Sputnik.

По его словам, после проведения реанимационных мероприятий девочка была направлена в Минскую детскую инфекционную клиническую больницу.

"В настоящее время девочка находится в сознании. Рядом с ней в больнице в Минске отец", — сказал Дученко.

Он сообщил, что в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источники, знакомые с данной ситуаций, также рассказали, что родители пострадавшей девочки обратились с заявлением в Минздрав.