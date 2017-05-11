|
УВД Брестской области: девочке ввели лекарство, и ей стало плохо
12.05.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Управление внутренних дел Брестской области проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим в Ганцевичской центральной районной больнице, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Сергей Дученко.
© Sputnik Александр Уткин
"Прокуратура направила нам для проведения проверки заявление отца девочки 2013 года рождения, которая была доставлена в больницу в Ганцевичах", — сказал Дученко.
По его словам, в ночь с 9 на 10 мая девочке стало нехорошо, у нее поднялась температура, девочку отвезли в больницу, где ей медсестра поставила капельницу. "Ребенку был введен внутривенно кубик лекарства, через пять минут после того, как сняли капельницу, у девочки стали синеть руки и ноги, она стала терять сознание", — рассказал собеседник Sputnik.
По его словам, после проведения реанимационных мероприятий девочка была направлена в Минскую детскую инфекционную клиническую больницу.
"В настоящее время девочка находится в сознании. Рядом с ней в больнице в Минске отец", — сказал Дученко.
Он сообщил, что в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источники, знакомые с данной ситуаций, также рассказали, что родители пострадавшей девочки обратились с заявлением в Минздрав.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец трехлетней девочки, которую реанимировали после введения лекарства, написал заявление в прокуратуру, милиция начала проверку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии