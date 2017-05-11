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УВД Брестской области: девочке ввели лекарство, и ей стало плохо

12.05.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая — Sputnik. Управление внутренних дел Брестской области проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим в Ганцевичской центральной районной больнице, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Сергей Дученко.

УВД Брестской области: девочке ввели лекарство, и ей стало плохо
© Sputnik Александр Уткин
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"Прокуратура направила нам для проведения проверки заявление отца девочки 2013 года рождения, которая была доставлена в больницу в Ганцевичах", — сказал Дученко.

По его словам, в ночь с 9 на 10 мая девочке стало нехорошо, у нее поднялась температура, девочку отвезли в больницу, где ей медсестра поставила капельницу. "Ребенку был введен внутривенно кубик лекарства, через пять минут после того, как сняли капельницу, у девочки стали синеть руки и ноги, она стала терять сознание", — рассказал собеседник Sputnik.

По его словам, после проведения реанимационных мероприятий девочка была направлена в Минскую детскую инфекционную клиническую больницу.

"В настоящее время девочка находится в сознании. Рядом с ней в больнице в Минске отец", — сказал Дученко.

Он сообщил, что в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источники, знакомые с данной ситуаций, также рассказали, что родители пострадавшей девочки обратились с заявлением в Минздрав.

 
Теги: Минск
 
 
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Отец трехлетней девочки, которую реанимировали после введения лекарства, написал заявление в прокуратуру, милиция начала проверку.

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