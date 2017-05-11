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Пятилетняя девочка выпала с 14-го этажа в Гомеле и погибла

12.05.2017 18:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. Пятилетняя девочка погибла в Гомеле в результате падения с 14-го этажа, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Пятилетняя девочка выпала с 14-го этажа в Гомеле и погибла
© Sputnik / Констанция Ждановская
В Бресте выжил мальчик, 9 мая упавший с седьмого этажа

Трагедия произошла 8 мая в одном из домов, расположенных в Центральном районе областного центра.

По словам представителя УСК, пятилетняя девочка выпала из окна 14-этажа, от полученных травм ребенок скончался.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. По факту смерти ребенка назначен ряд необходимых экспертиз.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей трагедии в областном центре.

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