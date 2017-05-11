Пятилетняя девочка выпала с 14-го этажа в Гомеле и погибла

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Пятилетняя девочка погибла в Гомеле в результате падения с 14-го этажа, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



© Sputnik / Констанция Ждановская Бресте В выжил мальчик, 9 мая упавший с седьмого этажа

Трагедия произошла 8 мая в одном из домов, расположенных в Центральном районе областного центра.

По словам представителя УСК, пятилетняя девочка выпала из окна 14-этажа, от полученных травм ребенок скончался.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. По факту смерти ребенка назначен ряд необходимых экспертиз.