В Гомеле из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка

Трагедия произошла 8 мая. От полученных травм ребенок скончался, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Девочка выпала поздно вечером с 14 этажа дома, расположенного на улице Мазурова.

Известно, что девочка росла в неполной семье. Три года назад ее приемная мать погибла, дочку воспитывал приемный отец.

Что произошло в тот вечер, теперь выясняют следователи. Пока у них больше вопросов, чем ответов. К примеру, как утверждают очевидцы трагедии, малышка была одета в верхнюю одежду.

Допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.