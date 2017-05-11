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В Гомеле из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка

12.05.2017 18:40 — ЧП | Tut.by  
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Трагедия произошла 8 мая. От полученных травм ребенок скончался, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Девочка выпала поздно вечером с 14 этажа дома, расположенного на улице Мазурова.

Известно, что девочка росла в неполной семье. Три года назад ее приемная мать погибла, дочку воспитывал приемный отец.

Что произошло в тот вечер, теперь выясняют следователи. Пока у них больше вопросов, чем ответов. К примеру, как утверждают очевидцы трагедии, малышка была одета в верхнюю одежду.

Допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.

 
 
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Трагедия произошла 8 мая. Девочка выпала с 14 этажа многоэтажки, расположенной по улице Мазурова. От полученных травм ребенок скончался.

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