|
В Гомеле из окна 14-го этажа выпала пятилетняя девочка
Трагедия произошла 8 мая. От полученных травм ребенок скончался, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Девочка выпала поздно вечером с 14 этажа дома, расположенного на улице Мазурова.
Известно, что девочка росла в неполной семье. Три года назад ее приемная мать погибла, дочку воспитывал приемный отец.
Что произошло в тот вечер, теперь выясняют следователи. Пока у них больше вопросов, чем ответов. К примеру, как утверждают очевидцы трагедии, малышка была одета в верхнюю одежду.
Допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 8 мая. Девочка выпала с 14 этажа многоэтажки, расположенной по улице Мазурова. От полученных травм ребенок скончался.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии