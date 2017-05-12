|
Дорогие наручные часы изъяли таможенники у жителя Краснодарского края
12.05.2017 22:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Брестские таможенники изъяли у жителя Краснодарского края дорогостоящие швейцарские часы марки Perrelet, сообщили Sputnik в пятницу в региональной таможне.
© Sputnik Валерий Мельников
Автомобиль BMW X5 задержали в ПТО "Варшавский мост" – машина следовала по "зеленому коридору".
"В транспортном средстве инспектор обнаружил упаковку в комплекте с инструкцией от дорогостоящих часов известной европейской фирмы. Водитель предъявил товар, а также документы тах-free, содержащие сведения о стоимости часов, которая, как оказалось, составила 6,6 тысячи евро", – сообщили в таможне.
Согласно белорусскому законодательству товары для личного пользования, если их стоимость превышает 1500 евро, облагаются 30-процентной пошлиной от данной суммы.
В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, а его часы изъяли до решения суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, который часы на таможне не декларировал, предъявил на них документы – их стоимость составила 6,6 тыс. евро.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии