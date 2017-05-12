Дорогие наручные часы изъяли таможенники у жителя Краснодарского края

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Брестские таможенники изъяли у жителя Краснодарского края дорогостоящие швейцарские часы марки Perrelet, сообщили Sputnik в пятницу в региональной таможне.



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"В транспортном средстве инспектор обнаружил упаковку в комплекте с инструкцией от дорогостоящих часов известной европейской фирмы. Водитель предъявил товар, а также документы тах-free, содержащие сведения о стоимости часов, которая, как оказалось, составила 6,6 тысячи евро", – сообщили в таможне.

Согласно белорусскому законодательству товары для личного пользования, если их стоимость превышает 1500 евро, облагаются 30-процентной пошлиной от данной суммы.

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, а его часы изъяли до решения суда.