ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорогие наручные часы изъяли таможенники у жителя Краснодарского края

12.05.2017 22:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Брестские таможенники изъяли у жителя Краснодарского края дорогостоящие швейцарские часы марки Perrelet, сообщили Sputnik в пятницу в региональной таможне.

Дорогие наручные часы изъяли таможенники у жителя Краснодарского края
© Sputnik Валерий Мельников
"Неправильные" грибы пытался ввезти в Беларусь житель Костромы

Автомобиль BMW X5 задержали в ПТО "Варшавский мост" – машина следовала по "зеленому коридору".

"В транспортном средстве инспектор обнаружил упаковку в комплекте с инструкцией от дорогостоящих часов известной европейской фирмы. Водитель предъявил товар, а также документы тах-free, содержащие сведения о стоимости часов, которая, как оказалось, составила 6,6 тысячи евро", – сообщили в таможне.

Согласно белорусскому законодательству товары для личного пользования, если их стоимость превышает 1500 евро, облагаются 30-процентной пошлиной от данной суммы.

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, а его часы изъяли до решения суда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, который часы на таможне не декларировал, предъявил на них документы – их стоимость составила 6,6 тыс. евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обувной магазин "Марко" горел в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика