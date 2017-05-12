МИНСК, 12 мая – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в обувном магазине "Марко" в Витебске, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном управлении ведомства.

Информация о дыме в торговом объекте, расположенном на улице Толстого областного центра, поступила в центр оперативного управления в 10:28 от работницы магазина.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление в двухэтажном здании, горела тара с обувью в помещении склада", – сказали в МЧС.

В управлении уточнили, что на объекте сработала сигнализация, что помогло вовремя обнаружить пожар. Сотрудники МЧС из помещений эвакуировали трех работников, а также двух человек из квартир, расположенных на верхних этажах.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован уже в 10:45, в результате никто из людей не пострадал. В магазине на складе огнем были повреждены коробки с обувью, закопчены стены и потолок.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрощите в складском помещении.