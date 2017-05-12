ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обувной магазин "Марко" горел в Витебске

12.05.2017 21:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в обувном магазине "Марко" в Витебске, сообщили Sputnik в пятницу в Витебском областном управлении ведомства.

Обувной магазин "Марко" горел в Витебске
© Pixabay
Нашли спички: пятеро детей сумели спастись на пожаре в Логойском районе

Информация о дыме в торговом объекте, расположенном на улице Толстого областного центра, поступила в центр оперативного управления в 10:28 от работницы магазина.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление в двухэтажном здании, горела тара с обувью в помещении склада", – сказали в МЧС.

В управлении уточнили, что на объекте сработала сигнализация, что помогло вовремя обнаружить пожар. Сотрудники МЧС из помещений эвакуировали трех работников, а также двух человек из квартир, расположенных на верхних этажах.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован уже в 10:45, в результате никто из людей не пострадал. В магазине на складе огнем были повреждены коробки с обувью, закопчены стены и потолок.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрощите в складском помещении.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрощите в складском помещении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нашли спички: пятеро детей сумели спастись на пожаре в Логойском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика