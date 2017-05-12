Нашли спички: пятеро детей сумели спастись на пожаре в Логойском районе

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Пятеро детей смогли спастись на пожаре в Логойском районе, который устроил один из них – мальчик, нашедший спички, поджег занавеску, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Мужчина погиб в Минске на пожаре в частном секторе

Инцидент в деревне Хорошее произошел днем накануне, о возгорании в доме в МЧС сообщила соседка.

"Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри жилого дома. Людей в нем не было", – сказали в управлении.

В МЧС уточнили, что выяснилось: в момент возникновения возгорания в помещении было пятеро детей, старшему из которых – 13 лет, младшим – по четыре года. Они пожарным рассказали, что пока смотрели телевизор, младший мальчик нашел на кухне спички и поджог в одной из комнат занавеску.

По информации спасателей, дети выбежали из горящего дома до прибытия пожарных, никто из них не пострадал.

Собеседники Sputnik уточнили, что основная версия причины возникновения пожара – детская шалость.