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Нашли спички: пятеро детей сумели спастись на пожаре в Логойском районе

12.05.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. Пятеро детей смогли спастись на пожаре в Логойском районе, который устроил один из них – мальчик, нашедший спички, поджег занавеску, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Нашли спички: пятеро детей сумели спастись на пожаре в Логойском районе
© Фото: МЧС Беларуси
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Инцидент в деревне Хорошее произошел днем накануне, о возгорании в доме в МЧС сообщила соседка.

"Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление внутри жилого дома. Людей в нем не было", – сказали в управлении.

В МЧС уточнили, что выяснилось: в момент возникновения возгорания в помещении было пятеро детей, старшему из которых – 13 лет, младшим – по четыре года. Они пожарным рассказали, что пока смотрели телевизор, младший мальчик нашел на кухне спички и поджог в одной из комнат занавеску.

По информации спасателей, дети выбежали из горящего дома до прибытия пожарных, никто из них не пострадал.

Собеседники Sputnik уточнили, что основная версия причины возникновения пожара – детская шалость.

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчики выбежали из горящего дома до прибытия пожарных, никто из них не пострадал.

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