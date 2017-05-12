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СМИ: в Ганцевичах появилась "чупакабра"

13.05.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая —Sputnik. Слухи о появлении "чупакабры" породила волна происшествий, связанных с гибелью кур в Ганцевичах. Люди находят птицу задушенной, и счет уже идет на десятки, сообщают местные СМИ.

СМИ: в Ганцевичах появилась "чупакабра"
© Flickr/ Pablo Spekuljak
СМИ сообщили об очередной "чупакабре" в Минской области

В середине марта был зафиксирован один из первых случаев. У горожанки, проживающий на улице Грицевца, оказались задушены девять кур. А 2 апреля пострадала жительница переулка Мелиоративного — в курятнике погибли восемь птиц. После этого 6 апреля в милицию обратилась женщина, у которой тоже оказались задушенными куры, а некоторые из них вообще пропали. Инцидент произошел на улице Коммунистической. Прошло чуть больше недели, и в хозяйственной постройке по улице Чапаева нашли еще девять погибших кур, аналогичный случай произошел на этой же улице и 24 апреля.

В мае задушенных птиц находили в деревне Ельно. Пострадала и жительница Любашево, у которой куры погибли 9 мая. Все случаи, возможно, и не связаны между собой. Ведь ущерб могли причинить собаки и дикие звери.

"Но стоит обратить внимание, что все они зафиксированы в части города и деревнях, которые находятся рядышком", — отметили в районной газете "Савецкае Палессе".

В издании напомнили о случае настоящего разорения, которое прокатилось по кооперативу "Вепрь" в ночь с 10 на 11 мая. Там было задушено 176 голов домашней птицы. И это только данные о тех пострадавших, которые обратились в милицию. Граждане, выращивающие домашнюю живность в массиве сараев возле комбината панельного домостроения, понесли значительные убытки.

Случаи гибели кур, которые зафиксированы на Ганцевщине, скорее всего, не могут быть связаны с произошедшим в кооперативе "Вепрь". Виновники разорения курятников устанавливаются. Любители сенсаций уже предположили, что в райцентре орудует "чупакабра".

 
Теги: Минск
 
 
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Жители Ганцевич обеспокоены массовым разорением курятников и пытаются выяснить, от чьих "зубов" погибают птицы.

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