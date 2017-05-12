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СК устанавливает обстоятельства гибели электрика в Жабинковском районе

13.05.2017 10:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Проверку по факту смерти 31-летнего электрика проводит Жабинковский районный отдел Следственного комитета Беларуси, сообщила Sputnik представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

СК устанавливает обстоятельства гибели электрика в Жабинковском районе
© Фото: Следственный комитет
Электрика Жабинковского сахарного завода убило током

Тело погибшего мужчины обнаружили 11 мая сотрудники предприятия ОАО "Жабинковский сахарный завод". По предварительным данным, рабочий нарушил технику безопасности и стал протирать от пыли высоковольтные изоляторы, преобразующие электрический ток с 6 кВ до 0,4 кВ и находящиеся под напряжением за защитной сеткой. Во время уборки электрик получил поражение током, от которого и скончался на месте происшествия.

"По предварительной информации, смерть рабочего наступила из-за нарушения правил техники безопасности при работе на соответствующих объектах", — сказала Дранькова.

Она также уточнила, что рабочий не имел соответствующих средств индивидуальной защиты, которые могли бы сохранить ему жизнь.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, Государственной инспекции труда и энергоинспекции провели осмотр места происшествия. Сейчас изучается служебная документация, опрашиваются коллеги и родные погибшего, назначена-судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи сообщили, что погибший рабочий не имел соответствующих средств индивидуальной защиты, которые могли бы сохранить ему жизнь.

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