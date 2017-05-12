МИНСК, 13 мая — Sputnik. Самолет с 167 пассажирами был задержан из-за разговора в аэропорту Кельна, сообщила газета Express.



© Sputnik Дмитрий Дебабов Скорпион снова проник на борт самолета United Airlines

Boeing737 авиакомпании Niki должен был вылететь из Германии на Майорку. По данным издания, за несколько минут до вылета из лайнера выбежали двое пассажиров, которые сообщили сотрудникам службы безопасности о том, что слышали "подозрительный разговор".

Эти люди отказались вернуться на свои места они, после чего всех пассажиров Boeing попросили выйти из самолета. Багаж был повторно отправлен на осмотр.

Как отметило издание, ничего подозрительного ни в самом самолете, ни в вещах пассажиров найдено не было. Лайнер вылетел на Майорку через несколько часов.