Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, погибли около 20 человек

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Авария автобуса с туристами в Турции унесла жизни 20 человек, причиной ДТП могли быть отказавшие тормоза.



© Sputnik / Артем Бордовский Аттракцион с людьми рухнул в Турции

Трагедия произошла в районе Мармариса на трассе Мугла — Анталья. В автобусе ехали туристы из турецкой провинции Измир. Это был однодневный тур из города Буджа в Мармарис. Причиной аварии автобуса могли быть как потеря контроля водителя над управлением, так и лопнувшая шина автобуса. В результате аварии транспортное средство перевернулось на опасном повороте горной дороги. Также предполагается, что причиной ДТП могли стать отказавшие тормоза.

Сначала сообщалось о 17 погибших. Однако позже в больнице скончались еще трое. По последним данным, авария унесла жизни 20 человек, 11 раненых находятся в тяжелом состоянии. Иностранцев среди погибших и пострадавших нет, заявил губернатор провинции Мугла Амир Чичек.

По данным Посольства Беларуси в Турции, среди пассажиров автобуса, попавшего в страшную аварию, белорусов не было.