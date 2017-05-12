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Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, погибли около 20 человек

13.05.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Авария автобуса с туристами в Турции унесла жизни 20 человек, причиной ДТП могли быть отказавшие тормоза.

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, погибли около 20 человек
© Sputnik / Артем Бордовский
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Трагедия произошла в районе Мармариса на трассе Мугла — Анталья. В автобусе ехали туристы из турецкой провинции Измир. Это был однодневный тур из города Буджа в Мармарис. Причиной аварии автобуса могли быть как потеря контроля водителя над управлением, так и лопнувшая шина автобуса. В результате аварии транспортное средство перевернулось на опасном повороте горной дороги. Также предполагается, что причиной ДТП могли стать отказавшие тормоза.

Сначала сообщалось о 17 погибших. Однако позже в больнице скончались еще трое. По последним данным, авария унесла жизни 20 человек, 11 раненых находятся в тяжелом состоянии. Иностранцев среди погибших и пострадавших нет, заявил губернатор провинции Мугла Амир Чичек.

По данным Посольства Беларуси в Турции, среди пассажиров автобуса, попавшего в страшную аварию,  белорусов не было.

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