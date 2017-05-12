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ДТП в Турции: среди пострадавших граждан Беларуси не было

13.05.2017 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что белорусских граждан среди пострадавших в ДТП, которое произошло в Турции, не было.

В ДТП, которое произошло на автотрассе в Турции, по последним данным погибло 23 человека. По данным правоохранительных органов Турции, причиной ДТП могли стать отказавшие тормоза.

ДТП в Турции: среди пострадавших граждан Беларуси не было
© REUTERS Kenan Gurbuz
Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, погибли около 20 человек

Как сообщает белорусская дипмиссия в Турции, среди пассажиров автобуса, попавшего в страшную аварию, белорусов не было. Данная информация была размещена в официальном твит-аккаунте МИД Беларуси в субботу.

В МИД отметили, что посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать информацию, касающуюся данного ДТП.

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Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, погибли около 20 человек
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