ДТП в Турции: среди пострадавших граждан Беларуси не было

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что белорусских граждан среди пострадавших в ДТП, которое произошло в Турции, не было.

В ДТП, которое произошло на автотрассе в Турции, по последним данным погибло 23 человека. По данным правоохранительных органов Турции, причиной ДТП могли стать отказавшие тормоза.



© REUTERS Kenan Gurbuz Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, погибли около 20 человек

Как сообщает белорусская дипмиссия в Турции, среди пассажиров автобуса, попавшего в страшную аварию, белорусов не было. Данная информация была размещена в официальном твит-аккаунте МИД Беларуси в субботу.

В МИД отметили, что посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать информацию, касающуюся данного ДТП.