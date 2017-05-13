|
Трое детей погибли при крушении самолета в Боснии и Герцеговине
Легкомоторный самолет разбился в Боснии и Герцеговине, неподалеку от города Мостар, 13 мая, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе трое детей и пилот. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла в 13.50 (14.50 по мск). По данным издания, самолет после падения загорелся, личность пятой жертвы устанавливается.
Аэропорт Мостар проводил в субботу День открытых дверей, что включало в себя в том числе полет над Мостаром.
Позднее издание Dnevni Avaz сообщило о том, что пятый человек — инструктор полетов. На место происшествия прибыл директор международного аэропорта Мостар Марин Распудич, который сообщил, что родители погибших детей — сотрудники аэропорта.
По данным издания, детям было от семи до десяти лет.
В настоящий момент устанавливаются причины происшествия. Расследование будет проводить прокуратура Боснии и Герцеговины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детям было от семи до десяти лет.
|
Архив (ЧП)
Комментарии