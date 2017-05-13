Трое детей погибли при крушении самолета в Боснии и Герцеговине

Легкомоторный самолет разбился в Боснии и Герцеговине, неподалеку от города Мостар, 13 мая, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе трое детей и пилот. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в 13.50 (14.50 по мск). По данным издания, самолет после падения загорелся, личность пятой жертвы устанавливается.

Аэропорт Мостар проводил в субботу День открытых дверей, что включало в себя в том числе полет над Мостаром.

Позднее издание Dnevni Avaz сообщило о том, что пятый человек — инструктор полетов. На место происшествия прибыл директор международного аэропорта Мостар Марин Распудич, который сообщил, что родители погибших детей — сотрудники аэропорта.

По данным издания, детям было от семи до десяти лет.

В настоящий момент устанавливаются причины происшествия. Расследование будет проводить прокуратура Боснии и Герцеговины.