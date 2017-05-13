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Школьник-велосипедист погиб в Гродно, упав на асфальт

14.05.2017 08:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая – Sputnik. Девятилетний мальчик погиб в Гродно, упав с велосипеда, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Школьник-велосипедист погиб в Гродно, упав на асфальт
© Sputnik / Виктор Толочко
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Трагедия в областном центре произошла накануне около 14:00 на улице Тарусичской.

"В момент встречного разъезда механических транспортных средств по неустановленным обстоятельствам мальчик упал на дорогу", – сказали в ГАИ.

Как сообщили по телеканалу ОНТ, мимо мальчика проезжал трактор. В то же время в ГАИ уточнили, что сейчас не известно – был ли у велосипедиста контакт с сельхозмашиной.

В инспекции просят очевидцев происшествия обратиться в милицию: их данным помогут правоохранителям выяснить обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В инспекции просят очевидцев происшествия обратиться в милицию: их данным помогут правоохранителям выяснить обстоятельства произошедшего.

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